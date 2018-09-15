Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине

Государственная помощь включает в себя гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие кредиты для покрытия не застрахованных потерь имущества и другие программы, чтобы помочь физическим лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий тропического шторма «Флоренс».

Деньги также доступны для властей штата, местных органов власти и частных некоммерческих групп с целью совместного несения расходов на чрезвычайные работы в графствах.

Ранее сообщалось о том, что в штате Северная Каролина около двадцати тысяч человек размещены в центрах временного проживания. Более 800 тысяч человек лишились электроснабжения.