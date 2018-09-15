Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине 

Президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Северная Каролина. В этой связи будет направлена федеральная помощь графствам Бофорт, Брансуик, Картерет, Крейвен, Нью-Ганновер, Онслоу, Памлико и Пендер, сообщает пресс-служба Белого дома.
Государственная помощь включает в себя гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие кредиты для покрытия не застрахованных потерь имущества и другие программы, чтобы помочь физическим лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий тропического шторма «Флоренс».
Деньги также доступны для властей штата, местных органов власти и частных некоммерческих групп с целью совместного несения расходов на чрезвычайные работы в графствах.
Ранее сообщалось о том, что в штате Северная Каролина около двадцати тысяч человек размещены в центрах временного проживания. Более 800 тысяч человек лишились электроснабжения.
На побережье Северной Каролины наблюдается сильное наводнение. В Суонсборо уровень воды на улицах превысил один метр, проливные дожди продолжаются, информирует телеканал ABC News.