«Медленный яд» шторм «Флоренция» заливает Каролину, убив по меньшей мере пятерых человек

Спасательные операции ведутся в субботу в Каролине после тропического шторма «Флоренция», который разрушил дома вверх и вниз по побережью, убив по крайней мере пять человек и оставив миллионы других без света.

Власти боятся, что это еще не все.

«Это похоже на преследование черепахи. Впереди еще много дождя.», — сказал заместитель директора FEMA Джеффри Байард о медленном шторме.

Власти повторно предупредили жителей в то время, когда ветер немного отступил. Они предупредили, что проливной ливень, вероятно, продолжится в течение выходных, вызывая внезапные наводнения и возможные оползни, что затруднит эвакуированным жителям вернуться домой и оценить ущерб.

Власти подтвердили пять смертей и опасаются, что число будет расти, поскольку тропический шторм ползет на запад по Южной Каролине.

В начале субботы полиция заявила, что семь человек погибли из-за шторма, но позже пересмотрела подсчет, заявив, что две смерти были результатом убийства или самоубийства, которое произошло во время шторма и в настоящее время расследуется.

Среди убитых мать и ее 8-месячный ребенок, которых раздавило дерево, упавшее на их дом. Отец был заперт внутри в течение нескольких часов, но первые спасатели смогли вытащить его и отвезти в больницу.

В отдельном инциденте 77-летний мужчина был сбит ветром и умер после выхода на улицу, чтобы проверить своих охотничьих собак, сообщили власти округа Ленуар. В Акимате четвертого человека убило током при попытке подключить удлинители в дождь.