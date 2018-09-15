Пожар в жилом доме в центральном районе Санкт-Петербурга локализован 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в жилом доме на Лиговском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МЧС по городу.
"В 22:22 локализация, отказ №2, работают по дополнительному №1бис. Сведения о пострадавших не поступали ", — говорится в сообщении.
Сигнал о пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в доме 95 поступил в половине девятого вечера. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.
Доходный дом, расположенный в центральной части города, был построен в 1860 году. В настоящий момент в здании насчитывается 69 квартир. Памятником архитектуры дом не является.