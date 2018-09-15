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В Петербурге произошел пожар в жилом доме площадью 300 кв м
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В Петербурге произошел пожар в жилом доме площадью 300 кв м 

Газета.Ru + ещё 8 56 минут назад
Пожар в Центральном районе Санкт-Петербурга локализован на площади 300 квадратных метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
"Пятнадцатого сентября в 20.27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Свечной переулок дом 27. В 6-ти этажном 3-й степени огнестойкости жилом здании горел мансардный этаж, на площади 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 46 человек и 11 единиц техники.
К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали.
Ранее в городе Ивделе Свердловской области шестеро детей 2003-2018 годов рождения пострадали в результате пожара в частном доме.
Дети отравились угарным газом, а два мальчика 2017 и 2018 годов рождения получили также ожоги 2-3 степени.
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