Ещё
Пожар на площади 300 кв м в жилом доме в Петербурге потушен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на площади 300 кв м в жилом доме в Петербурге потушен 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Санкт-Петербурге спасателям удалось ликвидировать пожар, который произошел в жилом доме на площади 300 кв метров. Об этом говорится на официальном сайте главка МЧС по городу.
По данным пресс-службы, в шестиэтажном доме в Свечном переулке, дом 27, горел мансардный этаж, площадь возгорания составила 300 кв метров.
В ведомстве отметили, что сведений о пострадавших в результате пожара пожарным не поступало.
Также стало известно, что к ликвидации пожара было привлечено 17 единиц техники и 44 человека личного состава.
Ранее сообщалось, что в центре Петербурга произошел крупный пожар в мансарде жилого дома.
Газета.Ru: последние новости
В Китае ввели наивысший уровень опасности из-за тайфуна У берегов России произошло землетрясение магнитудой 5,4 Число жертв урагана в США возросло до четырех
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хватит делать из России козла отпущения»317
Умерла звезда «Секретных материалов»52
Турист нашел скрытую камеру в апартаментах34
Япония не поверила Путину89
Появились новые данные о дырах на «Союзе»422
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение