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Сотни тысяч американцев остались без света из-за шторма
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Сотни тысяч американцев остались без света из-за шторма 

News.ru + ещё 2 12 часов назад
По меньшей мере 907 тысяч потребителей в США остались без электричества в результате тропического шторма «Флоренс» у побережья Северной Каролины. Жертвами стихии стали пять человек, в том числе ребёнок. Один человек был госпитализирован из-за полученных ранений.
14 сентября «Флоренс» ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра упала до 110 км/ч. Власти рекомендуют оставаться в укрытиях, несмотря на ослабление урагана. Из-за осадков сохраняется возможность потоплений. Ожидается, что шторм начнёт постепенно ослабевать на выходных, пишет РИА Новости.
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