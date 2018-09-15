Сотни тысяч американцев остались без света из-за шторма 

По меньшей мере 907 тысяч потребителей в США остались без электричества в результате тропического шторма «Флоренс» у побережья Северной Каролины. Жертвами стихии стали пять человек, в том числе ребёнок. Один человек был госпитализирован из-за полученных ранений.
14 сентября «Флоренс» ослаб до уровня тропического шторма, скорость ветра упала до 110 км/ч. Власти рекомендуют оставаться в укрытиях, несмотря на ослабление урагана. Из-за осадков сохраняется возможность потоплений. Ожидается, что шторм начнёт постепенно ослабевать на выходных, пишет РИА Новости.