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«Красный Крест» спас десятки филиппинцев от тайфуна
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«Красный Крест» спас десятки филиппинцев от тайфуна 

News.ru 13 минут назад
Члены Филиппинского «Красного креста» во время тайфуна «Мангхут» занимались спасением людей, которые оказались в экстренной ситуации из-за наводнений.
«Сотрудники и добровольцы спасли пострадавшие семьи и отдельных лиц», — сообщает организация. По её данным, были спасены по меньшей мере 43 человека и даже один восьмимесячный малыш.
Спасательная операция проходила в городах Сагуд-Бахлэй и Сан Фабиан в провинции Пангасинан, на которую обрушился тайфун. На видеозаписи видно, как высоко поднялся уровень воды.
Ранее News.ru сообщал, что несколько человек погибли, а в Китае из-за приближения тайфуна объявили «жёлтый» уровень опасности. Гонконгские власти поручили эвакуировать порядка тысячи жителей двух рыбацких деревень, которым угрожает затопление.
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