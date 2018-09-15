«Красный Крест» спас десятки филиппинцев от тайфуна 

Члены Филиппинского «Красного креста» во время тайфуна «Мангхут» занимались спасением людей, которые оказались в экстренной ситуации из-за наводнений.
«Сотрудники и добровольцы спасли пострадавшие семьи и отдельных лиц», — сообщает организация. По её данным, были спасены по меньшей мере 43 человека и даже один восьмимесячный малыш.
Спасательная операция проходила в городах Сагуд-Бахлэй и Сан Фабиан в провинции Пангасинан, на которую обрушился тайфун. На видеозаписи видно, как высоко поднялся уровень воды.
Ранее News.ru сообщал, что несколько человек погибли, а в Китае из-за приближения тайфуна объявили «жёлтый» уровень опасности. Гонконгские власти поручили эвакуировать порядка тысячи жителей двух рыбацких деревень, которым угрожает затопление.