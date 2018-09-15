Двигатель после посадки‍ загорелся у самолета в столичном аэропорту 

В самолете находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. Инцидент произошел в столице Казахстана.
В Казахстане при посадке самолета задымился один из двигателей самолета. Об этом сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадавших нет.
Прибывшие на место спасатели приняли экстренные меры и в считанные минуты задымление было потушено.
Известно, что в самолете находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. В настоящий момент специалисты выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование.