Двигатель после посадки‍ загорелся у самолета в столичном аэропорту

В самолете находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. Инцидент произошел в столице Казахстана

В Казахстане при посадке самолета задымился один из двигателей самолета. Об этом сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадавших нет.

Прибывшие на место спасатели приняли экстренные меры и в считанные минуты задымление было потушено.

Известно, что в самолете находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. В настоящий момент специалисты выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование.