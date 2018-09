В США телеведущим пришлось спасаться от урагана в прямом эфире

МОСКВА , 15 сен — РИА Новости . В Северной Каролине сотрудникам телеканала WCTI пришлось покинуть здание редакции прямо во время прямого эфира из-за бушующего урагана «Флоренс», пишет The Hill.

После объявления об эвакуации большинство журналистов вышли из здания, однако находящиеся в прямом эфире ведущие решили задержаться.

"Здание было эвакуировано, а мы остаемся здесь, чтобы держать вас в курсе", — рассказал зрителям метеоролог Донни Кокс.

Кокс вместе с коллегой Шейном Хинтоном какое-то время находились в кадре, но впоследствии покинуть здание пришлось и им.

Eerie video as WCTI's meteorologists finally evacuate due to rising waters mid-broadcast, leaving just the radar of Florence's rain bands looping on repeat pic.twitter.com/9vxFqB8ZXl

— Brian L Kahn (@blkahn) 14 сентября 2018 г.

Позже представители телеканала заверили зрителей, что никто из сотрудников WCTI не пострадал.

Синоптики называют «Флоренс» одним из наиболее опасных ураганов последних лет.

За несколько дней сила циклона ослабла с четвертой до первой категории, скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час, однако специалисты предупреждают, что ураган грозит США масштабными наводнениями.

В пятницу «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины. Ожидается, что дальше он направится на юг, а затем вернется обратно.

В связи с природным бедствием в некоторых штатах был объявлен режим чрезвычайной ситуации, в районах с населением до миллиона человек была объявлена обязательная эвакуация. На юго-востоке страны были отметены почти полторы тысячи авиарейсов.