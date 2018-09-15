Чечне, Ингушетии, КБР и Северной Осетии грозят ливни с ветром и градом

В ближайшие часа и до конца суток 15 сентября, а также в воскресенье и утром понедельник в Чечне ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского МЧС

Спасатели прогнозируют также подъем уровня воды на реках местами до неблагоприятных отметок, сход селей в горах.

Такое же предупреждение рассылают МЧС Ингушетии и Северной Осетии. В КБР тоже ждут сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с, подъём уровня рек и сели. Жителей республик просят оставаться дома или на работе, включив проводное радиовещание. На улице советуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

«Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — рекомендуют в МЧС.