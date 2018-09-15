Ещё
Чечне, Ингушетии, КБР и Северной Осетии грозят ливни с ветром и градом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чечне, Ингушетии, КБР и Северной Осетии грозят ливни с ветром и градом 

АиФ Ставрополье 19 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В ближайшие часа и до конца суток 15 сентября, а также в воскресенье и утром понедельник в Чечне ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканского МЧС.
Спасатели прогнозируют также подъем уровня воды на реках местами до неблагоприятных отметок, сход селей в горах.
Такое же предупреждение рассылают МЧС Ингушетии и Северной Осетии. В КБР тоже ждут сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер 20-25 м/с, подъём уровня рек и сели. Жителей республик просят оставаться дома или на работе, включив проводное радиовещание. На улице советуют не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.
«Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — рекомендуют в МЧС.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Железноводске на пожаре в частном доме погиб человек На Ставрополье объявили экстренное штормовое предупреждение Проспект Российский в Ставрополе 14 сентября перекроют на шесть часов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США728
Комики пошутили о Петрове и Боширове58
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи13
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе524
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов23
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение