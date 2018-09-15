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50 тыс. жителей китайской провинции Фуцзянь эвакуированы в связи с приближением тайфуна «Мангхут»
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50 тыс. жителей китайской провинции Фуцзянь эвакуированы в связи с приближением тайфуна «Мангхут» 

ИА Синьхуа 34 минуты назад
Фучжоу, 15 сентября /Синьхуа/ — Более 50 тыс. рыбаков и около 11 тыс. рыболовных судов были отозваны обратно в порты в восточнокитайской провинции Фуцзянь в связи с приближением к побережью южных провинций супертайфуна «Мангхут».
По состоянию на утро субботы, работа была приостановлена на более чем 1600 строительных площадках в пров. Фуцзянь, были закрыты 128 туристических пунктов, сообщили местные власти.
По информации Национального метеорологического центра КНР, тайфун «Мангхут» выйдет на сушу в пров. Гуандун в воскресенье в период с полудня до ночи, двигаясь в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч.
Под влиянием приближающегося тайфуна в административном центре пров. Фуцзянь городе Фучжоу утром в субботу поднялся порывистый ветер. Вечером в субботу и в воскресенье в провинции ожидаются сильные ветра и проливные дожди. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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