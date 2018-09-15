Ураган в Сочи прервал дорожное сообщение и отрезал посёлок

Сочи селевой поток разрушил дорогу и отрезал от внешнего мира один из посёлков. На курорте несколько дней бушует непогода. Ливень сопровождается шквалистым ветром. Он валит деревья, и срывает крыши. Штормом размыло несколько пляжей.

Больше всего пострадал Лазаревский район курорта. Здесь только на дорогу к аулу Наджиго мощный селевой поток вынес более 100 кубометров воды, грязи и камней. В посёлке Дагомыс ветром сорвало крышу торгового центра. Мощный шторм, который обрушился на береговую полосу, смывал и крушил пляжный инвентарь. Досталось и одному из самых известных у туристов пляжей — «Ривьера». Уровень воды в реках поднялся до опасных отметок. Некоторые из них вышли из берегов.

Из разных районов города поступали сообщения о поваленных деревьях. Некоторые из них повредили припаркованные во дворах многоквартирных домов машины. В районе посёлка Лоо дерево упало на автомобиль на федеральной трассе — единственной, которая ведёт к центру курорта. Дорожные службы были вынуждены ввести реверсивное движение, образовался многокилометровый затор.

По предварительным данным, жертв и пострадавших от разгула стихии нет.

Ранее во время дождя и шквалистого ветра в сочинском аэропорту совершил жёсткую посадку самолёт. Из-за порывов ветра он сел на полосу почти в полутора километрах от необходимой точки, пробил ограждение и скатился в реку. Авиалайнеру не хватило полосы, чтобы завершить торможение.