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Турист из Москвы пропал в горах Карачево-Черкессии
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Турист из Москвы пропал в горах Карачево-Черкессии 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Поиски пропавшего ведутся с пятницы.
Турист из Москвы пропал в горах Карачаево-Черкессии недалеко от курорта Архыз. Спасатели ведут поиск пропавшего.
Информация о пропавшем москвиче поступила утром в пятницу, 14 сентября. Поиски ведутся на перевалах Речепста и Пхия в Зеленчукском районе.
Спасатели и сотрудники участкового МВД осмотрели перевалы, однако результатов поиски пока не принесли.
Поиски пропавшего туриста возобновили утром в субботу. В операции задействованы два спасателя и одна единица техники, сообщает РИА Новости.
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