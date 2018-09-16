Турист из Москвы пропал в горах Карачево-Черкессии

Поиски пропавшего ведутся с пятницы.

Турист из Москвы пропал в горах Карачаево-Черкессии недалеко от курорта Архыз. Спасатели ведут поиск пропавшего.

Информация о пропавшем москвиче поступила утром в пятницу, 14 сентября. Поиски ведутся на перевалах Речепста и Пхия в Зеленчукском районе.

Спасатели и сотрудники участкового МВД осмотрели перевалы, однако результатов поиски пока не принесли.