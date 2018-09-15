Москвича потеряли в горах Карачаево‐Черкессии

Спасатели вместе с участковым отправились на поиски. В первый день поиски не дали результата и были прекращены с наступлением темноты. Утром 15 сентября поиски пропавшего туриста были возобновлены.

«К поисковым работам привлечены спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России по КЧР в составе двух человек и одной единицы техники», — указано в сообщении МЧС.

Поиски находятся на контроле Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике. Пока что спасательные работы успехом не увенчались.