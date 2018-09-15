В Кетово в жилом доме взорвался газ

Сегодня, 15 Сентября, около 9 утра в селе Кетово в одном из частных домов произошел взрыв бытового газа. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, предварительная причина случившегося — утечка газа из системы газового отопления. Взрыв был такой мощный, что у дома обрушилась стена и потолок у помещения котельной. К счастью пожара не произошло.

Ликвидировать последствия ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №27, работники газовой службы, полицейские и медработники Кетовской ЦРБ. Всего на месте происшествия трудилось 26 человек и 8 единиц техники. От ГУ МСЧ России Зауралья привлечены были 8 человек и 3 единицы техники. По счастливой случайности обошлось без жертв.