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Стена дома обрушилась из-за хлопка газа в Курганской области
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Стена дома обрушилась из-за хлопка газа в Курганской области 

АиФ + ещё 1 50 минут назад
Фото: АиФ
Хлопок газа стал причиной обрушения стены и потолочного перекрытия в частном доме села Кетово, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы 15 сентября в 8:54. По предварительным данным, в доме произошла утечка газа из системы отопления, произошёл хлопок без дальнейшего пожара. На месте работали 26 человек — сотрудники МЧС, газовой службы, полицейские и медики. Пострадавших среди людей нет, повреждения получило помещение котельной.
Напомним, ранее на Южном Урале из-за хлопка газа в жилом доме пострадали три ребёнка.
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