Стена дома обрушилась из-за хлопка газа в Курганской области

Хлопок газа стал причиной обрушения стены и потолочного перекрытия в частном доме села Кетово, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы 15 сентября в 8:54. По предварительным данным, в доме произошла утечка газа из системы отопления, произошёл хлопок без дальнейшего пожара. На месте работали 26 человек — сотрудники МЧС , газовой службы, полицейские и медики. Пострадавших среди людей нет, повреждения получило помещение котельной.

Напомним, ранее на Южном Урале из-за хлопка газа в жилом доме пострадали три ребёнка.