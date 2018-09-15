Тайфун «Мангхут» нарушил работу аэропорта Гонконга

Гонконгу приближается мощнейший за последние годы в регионе тайфун «Мангхут». В связи с этим были в городском аэропорту отменены и задержаны сотни авиарейсов.

По словам администрации аэропорта, нелётная погода будет сохраняться в течение всего воскресенья.

«Тайфун представляет значительную опасность для всего региона», — подчеркнули в метеорологической обсерватории Гонконга.

В эпицентре циклона скорость ветра превышает 54 м/с. Он сопровождается сильными дождями, из-за которых возрастает вероятность серьёзных наводнений. Ему был присвоен статус «супертайфун».

Гонконгские власти поручили эвакуировать порядка тысячи жителей двух рыбацких деревень, которым угрожает затопление.

Ранее News.ru писал. что аэропорт города Тугегарао получил сильные повреждения из-за мощного тайфуна «Мангхут», который обрушился на побережье Филиппин. Частично разрушен пассажирский терминал.