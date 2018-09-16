Тайфун «Мангхут» добрался до Гонконга

Тайфун «Мангхут», унесший жизни 25 человек на Филиппинах , приблизился к Китаю . Пользователи выкладывают видео из Гонконга с изображением разрушительной стихии.

В Китае уже ввели наивысший «красный» уровень опасности в связи с приближением тайфуна. «Мангхут» обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун между городами Чжухай и Чжаньцзян. Синоптики считают, что тайфун может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия.

Из-за непогоды в Гонконге закрыты школы, магазины и офисы, прекращено паромное сообщение. Нарушена работа главного аэропорта региона: отменены сотни авиарейсов, включая рейс в Москву. По распоряжению властей эвакуированы около тысячи жителей двух рыбацких деревень, которым грозит наводнение.

Кроме того, казино специального административного района (САР) КНР Аомэнь (Макао) приостановили работу из-за приближения тайфуна.

По последним данным, сообщает Газета.ru , в результате тайфуна погибли не менее 25 человек. «Мангхут» вызвал на Филиппинах ливневые дожди, наводнения и оползни. К большинство жертв привели именно оползни.

По данным специалистов, сила тайфуна «Мангхут» почти вдвое превышает ураган «Флоренс», который накануне обрушился на юго-восточные штаты США.