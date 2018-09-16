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Тайфун «Мангхут» добрался до Гонконга
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Умерла звезда "Секретных материалов"
Умерла звезда "Секретных материалов"

Тайфун «Мангхут» добрался до Гонконга 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Тайфун «Мангхут», унесший жизни 25 человек на Филиппинах, приблизился к Китаю. Пользователи выкладывают видео из Гонконга с изображением разрушительной стихии.
В Китае уже ввели наивысший «красный» уровень опасности в связи с приближением тайфуна. «Мангхут» обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун между городами Чжухай и Чжаньцзян. Синоптики считают, что тайфун может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия.
Из-за непогоды в Гонконге закрыты школы, магазины и офисы, прекращено паромное сообщение. Нарушена работа главного аэропорта региона: отменены сотни авиарейсов, включая рейс в Москву. По распоряжению властей эвакуированы около тысячи жителей двух рыбацких деревень, которым грозит наводнение.
Кроме того, казино специального административного района (САР) КНР Аомэнь (Макао) приостановили работу из-за приближения тайфуна.
По последним данным, сообщает Газета.ru, в результате тайфуна погибли не менее 25 человек. «Мангхут» вызвал на Филиппинах ливневые дожди, наводнения и оползни. К большинство жертв привели именно оползни.
По данным специалистов, сила тайфуна «Мангхут» почти вдвое превышает ураган «Флоренс», который накануне обрушился на юго-восточные штаты США.
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