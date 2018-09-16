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От «Мангхута» в Гонконге пострадали более 100 человек
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От «Мангхута» в Гонконге пострадали более 100 человек 

BFM.RU + ещё 13 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Более 100 человек пострадали в Гонконге в результате мощного тихоокеанского тайфуна «Мангхут». Эпицентр тропического циклона находился всего в 100 км от мегаполиса, сообщает ТАСС.
Из-за непогоды закрыты учебные заведения, офисы и торговые точки. Приостановлены разгрузочные работы в порту, паромное и автобусное сообщение. В международном аэропорту Чек Лап Кок отменены почти 900 авиарейсов, включая рейс «Аэрофлота» в Москву. Сотни жителей были эвакуированы.
Этот тайфун стал сильнейшим в регионе за последние десятилетия, сейчас он постепенно уходит вглубь материкового Китая, однако в силе сохраняется максимальный, десятый сигнал штормового предупреждения. Ранее «Мангхут» пришел на Филиппины, где его жертвами стали не менее 28 человек.
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