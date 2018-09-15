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В Краснодаре локализовали пожар, в котором пострадали два человека
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В Краснодаре локализовали пожар, в котором пострадали два человека 

ТАСС + ещё 20 15 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Пожранные локализовали возгорание на складе в Краснодаре, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону журналистам.
"Локализация пожара [произошла] в 13:53, ликвидировать [возгорание] продолжают. [К тушению] привлечены от МЧС России 17 человек, пять единиц техники", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что, по данным регионального главка МЧС, складское помещение на площади 40 кв. м горит на окраине Краснодара, в результате инцидента, по данным источника ТАСС, пострадали ребенок и взрослый.
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