В Краснодаре локализовали пожар, в котором пострадали два человека

"Локализация пожара [произошла] в 13:53, ликвидировать [возгорание] продолжают. [К тушению] привлечены от МЧС России 17 человек, пять единиц техники", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что, по данным регионального главка МЧС, складское помещение на площади 40 кв. м горит на окраине Краснодара, в результате инцидента, по данным источника ТАСС, пострадали ребенок и взрослый.