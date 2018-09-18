При пожаре в здании в центре Краснодара пострадали два человека

В центре Краснодара произошёл пожар в нежилом расселённом строении, в результате произошедшего пострадали два человека.

Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 80 кв. м.

Возгорание ликвидировано. Пожарные на месте происшествия проводят работы по разбору конструкций и проливке.

По данным регионального Центра медицины катастроф, с места ЧП госпитализировали двух человек.

Ранее Nation News сообщало, что в результате пожара в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.