При пожаре в здании в центре Краснодара пострадали два человека 

В центре Краснодара произошёл пожар в нежилом расселённом строении, в результате произошедшего пострадали два человека.
Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 80 кв. м.
Возгорание ликвидировано. Пожарные на месте происшествия проводят работы по разбору конструкций и проливке.
По данным регионального Центра медицины катастроф, с места ЧП госпитализировали двух человек.
Ранее Nation News сообщало, что в результате пожара в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.