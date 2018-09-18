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При пожаре в здании в центре Краснодара пострадали два человека
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При пожаре в здании в центре Краснодара пострадали два человека 

RT на русском + ещё 21 1 час назад
Фото: ВК Пресс
В центре Краснодара произошёл пожар в нежилом расселённом строении, в результате произошедшего пострадали два человека.
Как информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 80 кв. м.
Возгорание ликвидировано. Пожарные на месте происшествия проводят работы по разбору конструкций и проливке.
По данным регионального Центра медицины катастроф, с места ЧП госпитализировали двух человек.
Ранее Nation News сообщало, что в результате пожара в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.
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