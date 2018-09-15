В Сочи селевой поток разрушил часть трассы

Краснодар . 15 сентября — Новая Кубань. В Сочи недалеко от аула Наджиго на трассу сошел селевой поток, в результате чего часть дороги была разрушена. Движение на этом участке временно заблокировано.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по данным Гидрометцентра в этом районе в период с 03:00 до 05:00 выпало 49 мм осадков. Из-за этого поднялся уровень воды в реке Макопсе, по устью которой и сошел грязевой сель.

На место была направлена оперативная группа пожарно спасательного гарнизона. Организованно проведение мониторинга силами администрации сельских и поселковых округов. Реки находятся в руслах. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.