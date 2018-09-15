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В Сочи селевой поток разрушил часть трассы
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В Сочи селевой поток разрушил часть трассы 

Новая Кубань + ещё 7 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Краснодар. 15 сентября — Новая Кубань. В Сочи недалеко от аула Наджиго на трассу сошел селевой поток, в результате чего часть дороги была разрушена. Движение на этом участке временно заблокировано.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по данным Гидрометцентра в этом районе в период с 03:00 до 05:00 выпало 49 мм осадков. Из-за этого поднялся уровень воды в реке Макопсе, по устью которой и сошел грязевой сель.
На место была направлена оперативная группа пожарно спасательного гарнизона. Организованно проведение мониторинга силами администрации сельских и поселковых округов. Реки находятся в руслах. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
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