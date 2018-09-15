В Крыму семь населенных пунктов остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ , 15 сен — РИА Новости Крым . В субботу утром произошло отключение электроснабжения в семи селах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"В 7.00 15 сентября произошло аварийное отключение одной линии 10 кВТ: от электроэнергии отключено семь населенных пунктов", — отметили в ведомстве.

Так, отключение произошло в селе Белое Симферопольского района, селах Новосельцево, Доходное, Новопокровка, Новодолинка, Карповка и Охотно Красногвардейского района.

На данный момент две бригады электриков проводят работы по восстановлению электроснабжения.