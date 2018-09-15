Пассажиропоток аэропорта Владикавказ в Северной Осетии увеличился летом на 35,5%

ВЛАДИКАВКАЗ , 15 сентября. / ТАСС /. Пассажиропоток международного аэропорта «Владикавказ» в Северной Осетии по итогам трех летних месяцев увеличился на 35,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Аэропорт перевез более 119 тыс. пассажиров, что превысило показатель прошлого года на 35,5%. На внутренних рейсах пассажиропоток составил порядка 108 тыс. человек, что больше 30%, чем в аналогичном периоде прошлого года, на международных — более 10 тыс. пассажиров (+140%)", — говорится в сообщении.

Увеличение пассажиропотока связано с выполнением рейса в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» четыре раза в неделю, в летние месяцы прошлого года рейс не выполнялся. Также показатели увеличились с запуском нового чартерного рейса в Анталью. За восемь месяцев аэропортом Владикавказ было обслужено более 288 тыс. пассажиров.

Лидером по перевозке пассажиров в аэропорту стала авиакомпания «Победа», ее доля в общем объеме пассажиропотока — 46%. Рост пассажиропотока на 27% отмечается у авиакомпании UTair

С 28 октября аэропорт Владикавказ откроет ежедневные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и «Северный Ветер» в Москву. Ранее рейсы на Москву выполнялись только в Домодедово и Внуково . С заходом новых авиакомпаний у пассажиров появится возможность летать в аэропорт Шереметьево

Международный аэропорт Владикавказ — единственный аэропорт в Северной Осетии. В 2018 году он вошел в крупнейшую в России сеть региональных аэропортов — «Новапорт», к концу года ожидается увеличение пассажиропотока на 31%.