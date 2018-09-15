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Пять человек госпитализированы после пожара в ангаре в одной из промзон Петербурга
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Пять человек госпитализированы после пожара в ангаре в одной из промзон Петербурга 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате пожара, произошедшего минувшей ночью в ангаре в одной из петербургских промзон, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
"15 сентября в 00:40 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Глухоозерское шоссе, дом 11. В одноэтажном ангаре горела обстановка на площади 40 кв. метров. В 02:30 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.
В результате пожара пять человек госпитализированы, сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что к ликвидации огня привлекались 30 человек личного состава и 6 единиц техники.
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