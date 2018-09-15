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Срочно: В восточной афганской провинции Парван прогремел взрыв, возможны жертвы
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Срочно: В восточной афганской провинции Парван прогремел взрыв, возможны жертвы
ИА Синьхуа
1 час назад
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Чарикар /
Афганистан
/, 15 сентября /
Синьхуа
/ — В субботу в районе Кхалазай восточной афганской провинции Парван прогремел взрыв. По всей вероятности, есть жертвы. Об этом сообщили в полиции. —0—
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