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Срочно: В восточной афганской провинции Парван прогремел взрыв, возможны жертвы
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Срочно: В восточной афганской провинции Парван прогремел взрыв, возможны жертвы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чарикар /Афганистан/, 15 сентября /Синьхуа/ — В субботу в районе Кхалазай восточной афганской провинции Парван прогремел взрыв. По всей вероятности, есть жертвы. Об этом сообщили в полиции. —0—
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