В Новороссийске горит автосервис

В помещении было несколько автомобилей, все они сгорели.

Сообщение о возгорании на территории автосервиса по адресу: МО г-г. Новороссийск , Цемдолина, ул. Кирилловская поступило на пульт «01» Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 09: 59.

В 10: 00 к месту пожара направлены подразделения МЧС России . Площадь возгорания составляет 400 кв.м, сообщает ГУ МЧС краснодарского края.

Погибших и пострадавших по предварительным данным нет. На месте работают 40 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 33 человека и 9 единиц техники.

«КИ» ранее писали, что в Сочи во время пожара погибли семь человек и двое пострадали.

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