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В Новороссийске горит автосервис
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В Новороссийске горит автосервис 

Краснодарские известия + ещё 1 53 минуты назад
В помещении было несколько автомобилей, все они сгорели.
Сообщение о возгорании на территории автосервиса по адресу: МО г-г. Новороссийск, Цемдолина, ул. Кирилловская поступило на пульт «01» Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 09: 59.
В 10: 00 к месту пожара направлены подразделения МЧС России. Площадь возгорания составляет 400 кв.м, сообщает ГУ МЧС краснодарского края.
Погибших и пострадавших по предварительным данным нет. На месте работают 40 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС России 33 человека и 9 единиц техники.
«КИ» ранее писали, что в Сочи во время пожара погибли семь человек и двое пострадали.
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