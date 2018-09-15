Проверка на прочность: в Алматы тестируют дома на случай землетрясения

Проверку на прочность проходят здания в Алматы — ведущие инженеры и сейсмологи Казахстана тестируют дома на случай землетрясения. Насколько безопасно жить в высотках, выяснил корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Козлов

Сейсмологи имитируют девятибалльное землетрясение. Внутри многоэтажного жилого дома находятся проектировщики и строители, они уверенны, монолит выдержит проверку. Такая работа необходима перед сдачей дома в эксплуатацию, ведь Алматы находится в зоне высокой сейсмической активности.

«Испытание проводится за счет малого воздействия, нужно понять, как себя будет здание вести при прямых сейсмических воздействиях. Затем, с каждым этапом, начинает постепенно прибавляться воздействие. Например, если на первом этапе у нас работает один блок, то на последующих два, три и пять», — объясняет Жасулан Омаров, директор Центра сейсмостойкости, обследования зданий и сооружений Казахского НИИ строительства и архитектуры.

…Здание выстояло: трещин нет, перегородки на месте, а значит, испытание пройдено. Но проверка вибромашиной не подходит для уже заселенных домов. Многим из них более 20 лет. Такие помещения требуют детального исследования.

«Наша задача — обход этого дома с техническими замерами. В техпаспорте мы уже изначально прописали информацию, которая нам известна. Стены монолитные, фундамент такой-то, перекрытие такое-то. Теперь у нас, например, нет информации по высоте этажа. На те объекты, где информация отсутствует, мы приезжаем и добываем ее», — говорит Еркен Алдахов, ведущий инженер сектора по обследованию и усилению зданий и сооружений.

Затем проверяют начинку дома, специальным прибором сканируют стены.

«Видно, что нет никакого армирования, это получается, не несущая стена. Таким же путем определяем конструкции. Если железобетонная, то высветится количество арматуры», — рассказывает Али Алимжан, старший научный сотрудник Казахского НИИ строительства и архитектуры.

Еще одна задача, которая стоит перед специалистами, — проверить дома на наличие незаконных перепланировок. Ведь снос стены в многоэтажном строении на первых этажах грозит обрушением всего здания.

«Если на первых этажах пробиты проемы, устроен там частный бизнес, аптеки, магазины, парикмахерские, это все влияет на конструкцию жилого дома», — отмечает Ералы Шокбаров, управляющий директор по производству Казахского НИИ строительства и архитектуры.

Теперь каждый сможет узнать, насколько прочен его дом, а также выяснить, как безопасно сделать перепланировку. На каждый типовой этаж всех городских строений составят электронный паспорт, базу разместят в интернете.

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