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Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме в Свердловской области
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Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме в Свердловской области 

ТАСС + ещё 4 8 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме на территории Свердловской области, в нем пострадали шестеро детей. Все они находятся в больнице, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"По предварительной информации, сегодня в ночное время произошел пожар в пригороде Ивделя, в частном доме. Пострадало шесть детей. У двоих диагностированы ожоги, у четверых — отравление угарным газом. Дети сейчас находятся в больнице, врачи борются за их жизнь", — сказали в пресс— службе.
В МЧС уточнили, что обстоятельства инцидента будут установлены после проведения пожаро-технической экспертизы, свою проверку также организовала прокуратура Свердловской области.
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