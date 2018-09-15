Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме в Свердловской области

"По предварительной информации, сегодня в ночное время произошел пожар в пригороде Ивделя, в частном доме. Пострадало шесть детей. У двоих диагностированы ожоги, у четверых — отравление угарным газом. Дети сейчас находятся в больнице, врачи борются за их жизнь", — сказали в пресс— службе.

В МЧС уточнили, что обстоятельства инцидента будут установлены после проведения пожаро-технической экспертизы, свою проверку также организовала прокуратура Свердловской области.