Один человек пострадал при взрыве газа в Новой Москве

Об этом «360» сообщили в столичном управлении МЧС , не уточнив состояния пострадавшего. Хлопок газа произошел в товариществе личных подсобных хозяйств, в деревне Кнутово Филимонковского поселения. После хлопка возгорания зафиксировано не было.