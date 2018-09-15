Ещё
Один человек пострадал при взрыве газа в Новой Москве
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко
Срочная новость
В ДНР заявили о причастности Запада к убийству Захарченко
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Один человек пострадал при взрыве газа в Новой Москве
360tv.ru
+
ещё 1
38 минут назад
Комментарии
Фото:
360tv.ru
Об этом «360» сообщили в столичном управлении
МЧС
, не уточнив состояния пострадавшего.
Хлопок газа произошел в товариществе личных подсобных хозяйств, в деревне Кнутово Филимонковского поселения.
После хлопка возгорания зафиксировано не было.
Читать ещё •••
360tv.ru: последние новости
В США из‐за урагана отменили более 1600 авиарейсов
Появились кадры разбившегося в Ульяновской области самолета
Сейсмографы зафиксировали подземный толчок на западе Амурской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о победе над Россией
1037
«Россия грозила применить ядерное оружие в Европе»
68
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
181
Трэш колхозный. итальянский журнал оскорбил россиян
102
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
110
Видео
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование
Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие
Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы
Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия
Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика
Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода
Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение