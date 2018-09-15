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Один человек пострадал при взрыве газа в Новой Москве
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Один человек пострадал при взрыве газа в Новой Москве 

360tv.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об этом «360» сообщили в столичном управлении МЧС, не уточнив состояния пострадавшего.
Хлопок газа произошел в товариществе личных подсобных хозяйств, в деревне Кнутово Филимонковского поселения.
После хлопка возгорания зафиксировано не было.
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