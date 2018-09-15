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Супертайфун грозит затопить Азию
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Супертайфун грозит затопить Азию 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
На юге Китая был объявлен наивысший уровень опасности из-за мощного тайфуна «Мангхут». Стихия уже атаковала Филиппины, в островном государстве начались оползни в результате разгула стихии. Сообщалось, что в результате ЧП погибло более 10 человек.
По данным метеорологов, скорость ветра внутри урагана достигает 290 км/ч, что делает его одним из самых мощных в истории региона. При этом «Мангхут» намного сильнее, чем «Флоренс», который накануне вышел на восточное побережье США.
Супертайфуну, обрушившемуся на Филиппины, была присвоена пятая — наивысшая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона.
При этом, еще подбираясь к Филиппинам, «Мангхут» уже прошелся по Маршалловым островам, обесточил ряд районов территории острова Гуам, а также разрушил десятки домов, вырвал с корнем деревья. На данный момент сила стихии ослабела до четвертой категории.
По оценкам синоптиков, ураган достигнет Гонконга в воскресенье днем.
Мощь и масштабы разрушений от супертайфуна можно увидеть в фотоподборке News.ru.
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