Супертайфун грозит затопить Азию

На юге Китая был объявлен наивысший уровень опасности из-за мощного тайфуна «Мангхут». Стихия уже атаковала Филиппины , в островном государстве начались оползни в результате разгула стихии. Сообщалось, что в результате ЧП погибло более 10 человек.

По данным метеорологов, скорость ветра внутри урагана достигает 290 км/ч, что делает его одним из самых мощных в истории региона. При этом «Мангхут» намного сильнее, чем «Флоренс», который накануне вышел на восточное побережье США.

Супертайфуну, обрушившемуся на Филиппины, была присвоена пятая — наивысшая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона.

При этом, еще подбираясь к Филиппинам, «Мангхут» уже прошелся по Маршалловым островам, обесточил ряд районов территории острова Гуам, а также разрушил десятки домов, вырвал с корнем деревья. На данный момент сила стихии ослабела до четвертой категории.

По оценкам синоптиков, ураган достигнет Гонконга в воскресенье днем.

Мощь и масштабы разрушений от супертайфуна можно увидеть в фотоподборке News.ru.