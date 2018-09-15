На Урале шесть детей пострадали при пожаре в частном доме 

В городе Ивдель Свердловской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого пострадали шестеро детей.
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора по связям со СМИ и общественностью Марину Канатову.
«По предварительным данным, у двоих детей ожоги, у четверых отравление угарным газом», — сказала она.
Устанавливаются причины и подробности произошедшего.
Ранее Nation News сообщало, что в результате пожара в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.