На Урале шесть детей пострадали при пожаре в частном доме

городе Ивдель Свердловской области произошёл пожар в частном доме, в результате которого пострадали шестеро детей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на старшего помощника регионального прокурора по связям со СМИ и общественностью Марину Канатову «По предварительным данным, у двоих детей ожоги, у четверых отравление угарным газом», — сказала она. Устанавливаются причины и подробности произошедшего. Ранее Nation News сообщало, что в результате пожара в Новосибирской области погибла мать с тремя детьми.