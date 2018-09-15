Вертолет МЧС на Сахалине вылетел за туристом, которому понадобилась помощь медиков

ТАСС , 15 сентября. Вертолет МЧС вылетел в Томариснский район Сахалинской области к группе туристов, одному из участников которой понадобилась помощь медиков, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"Поступила информация о том, что один из членов туристической группы из Холмска , находящейся в районе озера Моховое в Томаринском районе, по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться и нуждается в эвакуации. В район происшествия вылетел вертолет Ми-8", — говорится в сообщении.

В пресс-службе главка уточнили, что группа туристов в составе которой восемь человек, трое из которых дети, вышла из Холмска в понедельник. Их маршрут пролегает по гористой труднодоступной местности. «Поэтому было принято решение эвакуировать людей при помощи вертолета», — добавили в ведомстве.

О состоянии пострадавшего не уточняется.

Томаринискмй район Сахалинской области приравнен к районам Крайнего севера, находится в 180 км от Южно-Сахалинска и в 160 км от Холмска. По данным синоптиков, в субботу здесь около 16 градусов тепла, возможен дождь.