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Вертолет МЧС на Сахалине вылетел за туристом, которому понадобилась помощь медиков
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Вертолет МЧС на Сахалине вылетел за туристом, которому понадобилась помощь медиков 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 15 сентября. Вертолет МЧС вылетел в Томариснский район Сахалинской области к группе туристов, одному из участников которой понадобилась помощь медиков, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
"Поступила информация о том, что один из членов туристической группы из Холмска, находящейся в районе озера Моховое в Томаринском районе, по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться и нуждается в эвакуации. В район происшествия вылетел вертолет Ми-8", — говорится в сообщении.
В пресс-службе главка уточнили, что группа туристов в составе которой восемь человек, трое из которых дети, вышла из Холмска в понедельник. Их маршрут пролегает по гористой труднодоступной местности. «Поэтому было принято решение эвакуировать людей при помощи вертолета», — добавили в ведомстве.
О состоянии пострадавшего не уточняется.
Томаринискмй район Сахалинской области приравнен к районам Крайнего севера, находится в 180 км от Южно-Сахалинска и в 160 км от Холмска. По данным синоптиков, в субботу здесь около 16 градусов тепла, возможен дождь.
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