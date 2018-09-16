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Около 100 человек эвакуировали из-за пожара в высотном жилом доме в Красноярске
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Около 100 человек эвакуировали из-за пожара в высотном жилом доме в Красноярске 

ТАСС + ещё 4 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Красноярские спасатели эвакуировали около 100 жильцов высотного жилого дома, в котором утром в воскресенье произошел пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание вентилируемого фасада со 2 по 14 этажи. Объявлен ранг пожара №2. Из дома эвакуированы 100 человек, создан оперативный штаб тушения пожара", — говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, огонь распространился на площадь около 650 кв. м, в течение полутора часов его удалось потушить. Никто не пострадал, все эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры. В тушении пожара были задействованы 82 человека и 28 единиц техники.
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