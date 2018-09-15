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Спасатели РФ и КНР отработали тушение пожара на судне вблизи строящегося моста через Амур
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Спасатели РФ и КНР отработали тушение пожара на судне вблизи строящегося моста через Амур 

Дальний Восток + ещё 1 57 минут назад
Фото: Дальний Восток
Участники российско-китайских учений потушили условный пожар на судне, которое в соответствии со сценарием находилось вблизи строящегося трансграничного автомобильного моста через Амур. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.
«Международные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проводились по инициативе Главного управления МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянского управления морской безопасности. По замыслу учений, в районе строящегося моста через реку Амур произошло столкновение пассажирского судна «Лункэ-203» (КНР) и российского судна, задействованного на строительстве моста. При столкновении пассажирское судно получило серьезные повреждения, рулевое устройство вышло из строя, судно потеряло управление, российское судно также потеряло управление, его течением относит к строящемуся мосту, кроме того, на судне возник пожар. <> Совместными усилиями чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать», — говорится в сообщении.
В комплекс спасательных мероприятий, которые было необходимо отработать, вошли эвакуация 30 пассажиров с охваченного огнем судна, тушение пожара, экстренная помощь пострадавшему и его эвакуация. «Все это время экипаж продолжал бороться с огнем, но безуспешно. Огонь не удалось локализовать, при этом существует угроза взрыва газожидкостной смеси. Два члена экипажа вынуждены покинуть судно, прыгнув в воду; три члена экипажа китайского корабля также покидают поврежденное судно», — добавили в ведомстве.
В тушении огня была задействована авиатехника — самолет Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолеты Ми-8 МЧС России и Амурской авиабазы с водосливными устройствами, суда управления морской безопасности КНР и пожарный катер «Брандмейстер». Всего в учениях участвовали более 300 человек и около 50 единиц техники.
«Все этапы взаимодействия при чрезвычайной ситуации мы отработали. Это и оповещение, и передача информации, и проведение аварийно-спасательных работ, и тушение огня. Учения прошли на высоком уровне», — сказал начальник ГУ МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.
Трансграничный автомобильный мост через Амур, который свяжет российский берег в районе Благовещенска и китайский в районе города Хэйхэ, начал строиться в конце 2016 года. Его общая длина составит более 1 км, пять опор расположатся на российской стороне, пять — на китайской. На мосту предусмотрены две полосы движения. Срок сдачи объекта — декабрь 2019 года.
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