В США разбился самодельный самолет

В американском штате Вашингтон в результате крушения самодельного самолета погибли два человека. Об этом сообщает Q13 News.

По данным телеканала, инцидент произошел в округе Терстон.

Как отмечается, самолет был экспериментальным, в частности, у кабины пилотов отсутствовала крыша.

В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.

Как отмечалось, самолет разбился около шоссе в округе Мэрион.