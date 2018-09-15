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В США разбился самодельный самолет
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В США разбился самодельный самолет 

Газета.Ru 1 час назад
В американском штате Вашингтон в результате крушения самодельного самолета погибли два человека. Об этом сообщает Q13 News.
По данным телеканала, инцидент произошел в округе Терстон.
Как отмечается, самолет был экспериментальным, в частности, у кабины пилотов отсутствовала крыша.
В настоящее время эксперты федерального управление гражданской авиации США выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.
Как отмечалось, самолет разбился около шоссе в округе Мэрион.
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