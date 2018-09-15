Ещё
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Японии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Японии 

Российская Газета + ещё 2 27 минут назад
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на островах Рюкю, находящихся к юго-западу от Японии. Эпицентр сейсмособытия находился в 163 километрах к востоку от города Наго на острове Окинава.
Очаг землетрясения залегал на глубине два километра, передает ТАСС. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Сильные подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы на территории северного губернаторства Хоккайдо в ночь с пятого на шестое сентября. Тогда жертвами землетрясения в Японии стали 44 человека. Около двух тысяч жителей были эвакуированы.
Российская Газета: последние новости
Неизвестные обстреляли аэропорт в столице Ливии 100 туристов попали в ловушку на вулкане в Индонезии из-за горящего леса Один человек погиб при взрыве в бельгийском порту Антверпен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР25
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет90
«Россию мы переиграли»152
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя29
Названы три версии повреждения «Союза»42
Видео
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение