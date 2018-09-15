Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Японии 

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на островах Рюкю, находящихся к юго-западу от Японии. Эпицентр сейсмособытия находился в 163 километрах к востоку от города Наго на острове Окинава.
Очаг землетрясения залегал на глубине два километра, передает ТАСС. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Сильные подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы на территории северного губернаторства Хоккайдо в ночь с пятого на шестое сентября. Тогда жертвами землетрясения в Японии стали 44 человека. Около двух тысяч жителей были эвакуированы.