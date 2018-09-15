В Красноармейском районе Приморья организована лодочная переправа

В районе села Красный Кут Красноармейского района группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы с 13 сентября организовала лодочную переправу. Также приводится в рабочее состояние паромная переправа.

Проливные дожди в Красноармейском районе стали причиной разрушения навесного моста и повреждения паромной переправы по направлению в несколько населенных пунктов.

На днях спасателями в Тернейском районе была обследована дорога на поселок Амгу и притоки реки Кема — Такунжа и Секунжа на предмет обнаружения людей и оказания им помощи при необходимости.

Дальнереченском районе специалисты Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы организовали водные переправы в районе села Краснояровка. Спасатели перевозят на водном транспорте людей, доставляют медикаменты, продукты питания и питьевую воду в отрезанный водой населенный пункт.

а реках северных районов края паводковая ситуация начинает стабилизироваться, в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе максимальные уровни паводка прошли. С 14 сентября на реках Большая Уссурка и Уссури ожидается интенсивный спад воды. В среднем течении реки Уссури в Пожарском районе в ближайшие двое суток продолжится небольшой подъем воды.

крае остаются подтопленными семь населенных пунктов в Красноармейском районе — 124 придомовых территории. Наблюдается переливы на трех участках автомобильных дорог.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в Приморье организована группировка сил и средств: 5 075 человек, 1 773 единицы техники и 135 плавсредств.