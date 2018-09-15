Ещё
В Красноармейском районе Приморья организована лодочная переправа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноармейском районе Приморья организована лодочная переправа 

Primpress 33 минуты назад
Фото: Primpress
В районе села Красный Кут Красноармейского района группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы с 13 сентября организовала лодочную переправу. Также приводится в рабочее состояние паромная переправа.
Проливные дожди в Красноармейском районе стали причиной разрушения навесного моста и повреждения паромной переправы по направлению в несколько населенных пунктов.
На днях спасателями в Тернейском районе была обследована дорога на поселок Амгу и притоки реки Кема — Такунжа и Секунжа на предмет обнаружения людей и оказания им помощи при необходимости.
Дальнереченском районе специалисты Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы организовали водные переправы в районе села Краснояровка. Спасатели перевозят на водном транспорте людей, доставляют медикаменты, продукты питания и питьевую воду в отрезанный водой населенный пункт.
а реках северных районов края паводковая ситуация начинает стабилизироваться, в нижнем течении реки Большая Уссурка и в среднем течении реки Уссури в Дальнереченском районе максимальные уровни паводка прошли. С 14 сентября на реках Большая Уссурка и Уссури ожидается интенсивный спад воды. В среднем течении реки Уссури в Пожарском районе в ближайшие двое суток продолжится небольшой подъем воды.
крае остаются подтопленными семь населенных пунктов в Красноармейском районе — 124 придомовых территории. Наблюдается переливы на трех участках автомобильных дорог.
Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в Приморье организована группировка сил и средств: 5 075 человек, 1 773 единицы техники и 135 плавсредств.
Primpress: последние новости
Около часа пожарные тушили металлический контейнер в Приморья «Скоро появятся мегатайфуны. К ним мы точно не будем готовы» Штормовое предупреждение об опасных явлениях объявлено в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РПЦ допустила кровопролитие в случае автокефалии УПЦ127
РФ наотрез отказалась выполнять требование США483
«Ужас»: Кучма оценил ситуацию на Украине52
Россия получит контроль над небом Европы34
Разрушение Крымского моста и другие события дня30
Видео
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет-шпион
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:19
В Крыму произошло новое ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение