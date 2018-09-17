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В Сети появилось видео спасения собак, брошенных во время урагана «Флоренс»
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В Сети появилось видео спасения собак, брошенных во время урагана «Флоренс» 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Gismeteo
В Сети появилось видео со счастливым спасением шести охотничьих собак, брошенных хозяевами во время урагана «Флоренс» в американском штате Северная Каролина. Кадры опубликовал журналист Маркус ДиПаола на своей странице в Twitter.
«Спасено шесть собак в Леланде, штат Северная Каролина, после того как владелец запер их в клетке, заполненной паводковой водой, которая быстро прибывала», — написал ДиПаола в подписи к видео.
На кадрах видно, что к тому моменту, когда спасатели обнаружили собак, воды в клетках было уже по колено. Они стояли на задних лапах и отчаянно лаяли в надежде привлечь внимание.
Если бы ни волонтеры, собаки утонули бы, так как выбраться из запертых клеток у них не было никакой возможности, а вода быстро прибывала.
«Мы вытащили их, но к тому времени, когда мы ушли, вода была настолько высоко, что они утонули бы. Берите своих домашних питомцев с собой!» — призвал журналист.
Напомним, ураган «Флоренс» обрушился на Северную Каролину в пятницу, он вызвал проливные дожди и наводнения. А к понедельнику его жертвами стали уже 18 человек.
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