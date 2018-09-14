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В США названы первые жертвы урагана «Флоренс»
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В США названы первые жертвы урагана «Флоренс» 

Российская Газета + ещё 2 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В штате Северная Каролина погибли женщина и ее грудной ребенок.
"Мать и младенец погибли из-за падения дерева на их дом. Отец был доставлен в больницу Нью-Хановера с травмами", — приводит РИА Новости сообщение полиции города Уилмингтон.
Ранее сообщалось о том, что ураган достиг берегов Северной Каролины. Здесь произошло более 455 тысяч случаев отключений от электроэнергии.
В США «Флоренс» называют самым мощным ураганом за последние годы. Ожидается, что стихия ослабнет к выходным, но специалисты не исключают риск наводнений.
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