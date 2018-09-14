В США названы первые жертвы урагана «Флоренс»

В штате Северная Каролина погибли женщина и ее грудной ребенок.

"Мать и младенец погибли из-за падения дерева на их дом. Отец был доставлен в больницу Нью-Хановера с травмами", — приводит РИА Новости сообщение полиции города Уилмингтон.

Ранее сообщалось о том, что ураган достиг берегов Северной Каролины. Здесь произошло более 455 тысяч случаев отключений от электроэнергии.

В США «Флоренс» называют самым мощным ураганом за последние годы. Ожидается, что стихия ослабнет к выходным, но специалисты не исключают риск наводнений.