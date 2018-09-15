В США из-за урагана «Флоренс» пять человек погибли

МОСКВА , 15 сен — РИА Новости . Число жертв урагана «Флоренс» в штате Северная Каролина ( США ) составило пять человек. Об этом сообщает News & Observer.

В городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли женщина и 8-месячный ребенок.

В Кинстоне 78-летний человек погиб от удара током. Также в этом городе 77-летний мужчина стал жертвой сильного порыва ветра после того, как вышел из дома, чтобы проверить своих собак.

Еще один человек погиб в прибрежном округе Пендер.

Ураган «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины 14 сентября. За последние дни ураган ослаб с четвертой до первой категории. Скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час. Несмотря на это, синоптики предупреждают, что «Флоренс» остается одним из наиболее опасных ураганов за последнее время, так как грозит масштабными наводнениями.