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В США из-за урагана «Флоренс» пять человек погибли
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В США из-за урагана «Флоренс» пять человек погибли 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Число жертв урагана «Флоренс» в штате Северная Каролина (США) составило пять человек. Об этом сообщает News & Observer.
В городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли женщина и 8-месячный ребенок.
В Кинстоне 78-летний человек погиб от удара током. Также в этом городе 77-летний мужчина стал жертвой сильного порыва ветра после того, как вышел из дома, чтобы проверить своих собак.
Еще один человек погиб в прибрежном округе Пендер.
Ураган «Флоренс» достиг побережья Северной Каролины 14 сентября. За последние дни ураган ослаб с четвертой до первой категории. Скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час. Несмотря на это, синоптики предупреждают, что «Флоренс» остается одним из наиболее опасных ураганов за последнее время, так как грозит масштабными наводнениями.
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