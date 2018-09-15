Не менее пяти человек погибли от урагана «Флоренс» в США

Не менее пяти человек, включая женщину и ее ребенка, погибли от разрушительного урагана «Флоренс», обрушившегося на Восточное побережье США в пятницу.

"Мать и младенец погибли, когда дерево упало на их дом, полностью обрушив одну из стен", — цитирует CNN представителей полиции портового города Уилмингтон штата Северная Каролина. Глава семейства был доставлен в региональный медицинский центр с многочисленными травмами.

В эту же больницу с ушибами и переломами доставлены еще три местных жителя. Пострадавшие не вняли призывам к эвакуации и решили переждать стихию в своих домах.

По данным Национального центра ураганов, в аэропорту Уилмингтона в пятницу днем были зафиксированы самые сильные порывы ветра за последние 60 лет: их скорость достигала 170 километров в час.

Еще одна женщина умерла от сердечного приступа в городе Хэмпстед. Сотрудники службы экстренной помощи направились по звонку об остановке сердца у пациентки, но не смогли вовремя проехать к ней из-за того, что дорога была заблокирована поваленными деревьями. По словам представителей местных властей, когда медики добрались до дома, женщина уже скончалась.

Еще один человек погиб в округе Ленуар. Во время шторма он решил подключить электрический генератор и умер от удара током. Другой мужчина также погиб по нелепости. Порыв ураганного ветра буквально припечатал 77-летнего местного жителя к стене дома, когда он вышел, чтобы покормить собаку в будке.

"Мы ожидаем несколько дней проливных дождей", — заявил губернатор Северной Каролины Рой Купер, который назвал ураган «тысячелетним событием». В этом крупном американском штате проживает около 10 миллионов человек.

Курьезный случай произошел в эфире телеканала WCTI, вещающем в Северной Каролине. Как сообщает TheHill, здание редакции оказалось под угрозой затопления из-за стремительно прибывающей воды. Из него были эвакуированы все сотрудники за исключением двух синоптиков, которые рассказывали об угрозе шторма в прямом эфире. Когда вода начала прибывать в студию, они были вынуждены покинуть ее на глазах у изумленных телезрителей.

Ураган, которому была присвоена первая категория из пяти возможных, вечером в пятницу ослаб до тропического шторма, переместившись в Южную Каролину. «Флоренс» сопровождается сильными ветрами и ливневыми дождями, превращая улицы городов двух штатов в реки. При этом шторм, уверяют метеорологи, в выходные может вернуться в те места, где уже был.

Как сообщает AFP, около 30 тысяч человек оказались в зоне подтопления в Северной Каролине, в месте слияния рек Нойз и Трент, а также в популярном у туристов городе Нью-Берн. «Спасательные команды помогли сотням людей в Нью-Берне бежать от наводнения», — сказал губернатор штата.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям Северной Каролины, в пятницу вечером 788 916 домов и предприятий остались без электричества. Между тем атомная электростанция в Брансуике, находящаяся в этом штате, прекратила из-за шторма свою работу на неопределенный срок, заявили в Комиссии по ядерному регулированию США. В потенциально опасной зоне на пути «Флоренс» остаются еще пять ядерных гражданских объектов.