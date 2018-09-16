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Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 11 человек
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Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 11 человек 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Число жертв шторма «Флоренс» возросло до 11 после гибели трех человек в округе Камберленд в Северной Каролине, сообщило местное отделение телекомпании Fox.
Причина гибели троих человек пока неизвестна.
Ураган «Флоренс» обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.
Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
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