Два человека погибли в США из-за урагана «Флоренс» 

Два человека погибли в американском городе Уилмингтон, который располагается в штате Северная Каролина, из-за урагана «Флоренс».
Об этом сообщает CBS.
Отмечается, что погибшими являются мать с ребёнком. Они получили смертельные травмы в результате падения дерева на их дом.
По данным телекомпании, в происшествии пострадал также отец семейства, который был госпитализирован.
Эту информацию подтвердили в полиции города.
«Полицейский департамент Уилмингтона подтверждает первые два смертельных случая, вызванных ураганом «Флоренс». В городе погибли мать с младенцем, когда на их дом упало дерево. Отец был госпитализирован с травмами», — говорится в заявлении полиции в Twitter.
Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщило, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.