Ещё
Убийца с красивым именем: последствия циклона «Флоренс»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийца с красивым именем: последствия циклона «Флоренс» 

ТАСС + ещё 8 23 минуты назад
Фото: ТАСС
14 сентября ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США. Во власти непогоды оказались Северная и Южная Каролина, Виргиния, Мериленд и столица страны — Вашингтон.
За несолько суток на эти регионы выпало свыше 30 триллионов литров дождя, что привело к сильнейшему наводнению. Больше всего от стихии пострадала Северная Каролина: здесь без элестроснабжения остались более 600 тысяч человек, по словам губернатора штата Роя Купера, более тысячи дорог перекрыты. На данный момент известно, что циклон, в который синоптики переклассифицировали ураган «Флоренс», уже унес жизни не менее 30 человек.
Знаменитый американский экс-баскетболист Майкл Джордан, который вырос в Северной Каролине, пожертвовал $2 млн пострадавшим от стихийного бедствия.
Эксперты не исключают, что в ближайшие дни циклон «Флоренс» может вновь набрать силу.
ТАСС: последние новости
ABC: число жертв шторма "Флоренс" в США возросло до 11 В Кызыле началась установка пролетов нового моста через Енисей В Нью-Йорке 17 человек пострадали в результате пожара в торговом центре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20466
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»88
Тест: Угадайте советскую республику15
«Путин направил сигнал Израилю»327
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль667
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:17
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
В мире Статьи
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»
Криминал Статьи
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение