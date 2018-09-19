Убийца с красивым именем: последствия циклона «Флоренс»

14 сентября ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США . Во власти непогоды оказались Северная и Южная Каролина, Виргиния, Мериленд и столица страны — Вашингтон.

За несолько суток на эти регионы выпало свыше 30 триллионов литров дождя, что привело к сильнейшему наводнению. Больше всего от стихии пострадала Северная Каролина: здесь без элестроснабжения остались более 600 тысяч человек, по словам губернатора штата Роя Купера, более тысячи дорог перекрыты. На данный момент известно, что циклон, в который синоптики переклассифицировали ураган «Флоренс», уже унес жизни не менее 30 человек.

Знаменитый американский экс-баскетболист Майкл Джордан , который вырос в Северной Каролине, пожертвовал $2 млн пострадавшим от стихийного бедствия.

Эксперты не исключают, что в ближайшие дни циклон «Флоренс» может вновь набрать силу.