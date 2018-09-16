Последствия разгула стихии: Ураган Флоренс накрыл восточное побережье США

Жертвами шторма «Флоренс» стали 13 человек. Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.