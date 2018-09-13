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Пожар площадью 100 кв.м. на востоке Москвы локализован
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Пожар площадью 100 кв.м. на востоке Москвы локализован 

360tv.ru + ещё 1 13 сентября 2018
Фото: 360tv.ru
Спасателям удалось локализовать пожар в промзоне на востоке Москвы. Сотрудники МЧС призывают жителей ближайших домов закрывать форточки. Отмечается, что в воздухе чувствуется запах химикатов. О происшествии сообщил корреспондент «360».
Пожар возник на Тагильской улице, в доме № 4 на востоке столицы. В настоящее время работниками пожарной службы производится проливка помещений. По предварительным данным загорелись старые склады на территории завода, в частности деревообрабатывающий цех и склад с пластиковыми окнами.
Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в пристройке к основному зданию. Людей внутри горящего помещения нет. На месте происшествия работают пять подразделений.
Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, угрозы распространения огня нет.
Источник фото: телеканал «360»
Кроме того, по некоторым сведениям, данные пристройки собирались сносить и строить на их месте дома.
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