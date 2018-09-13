Пожар площадью 100 кв.м. на востоке Москвы локализован

Спасателям удалось локализовать пожар в промзоне на востоке Москвы . Сотрудники МЧС призывают жителей ближайших домов закрывать форточки. Отмечается, что в воздухе чувствуется запах химикатов. О происшествии сообщил корреспондент «360».

Пожар возник на Тагильской улице, в доме № 4 на востоке столицы. В настоящее время работниками пожарной службы производится проливка помещений. По предварительным данным загорелись старые склады на территории завода, в частности деревообрабатывающий цех и склад с пластиковыми окнами.

Как сообщили в МЧС, возгорание произошло в пристройке к основному зданию. Людей внутри горящего помещения нет. На месте происшествия работают пять подразделений.

Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, угрозы распространения огня нет.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, по некоторым сведениям, данные пристройки собирались сносить и строить на их месте дома.