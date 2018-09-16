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Лодки и катамараны сорвало с причала потоками воды в Сочи
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Лодки и катамараны сорвало с причала потоками воды в Сочи 

360tv.ru + ещё 11 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
На лодочной станции в Сочи потоки воды совали лодки и катамараны. Об этом сообщил «Макс Портал».
Работники станции и хозяева плавсредств пытаются вызволить их из реки. В месте, где случилось ЧП, уровень воды достиг критической отметки. Река Кудепста города-курорта после ливней потоками впадает в море в районе лодочной станции.
Видео: сайт «Макс Портал».
Из-за дождей в город пришли наводнения. В микрорайне большого Сочи люди оказались в заложниках непогоды. Уровень воды в реках города поднялся почти на полтора метра. Местным жителям приходится с трудом передвигаться по улицам, а автолюбители выталкивают машины из луж. Подтопления пришли в три придомовых территории, а в один из домов зашла вода.
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