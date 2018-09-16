Лодки и катамараны сорвало с причала потоками воды в Сочи

На лодочной станции в Сочи потоки воды совали лодки и катамараны. Об этом сообщил «Макс Портал».

Работники станции и хозяева плавсредств пытаются вызволить их из реки. В месте, где случилось ЧП, уровень воды достиг критической отметки. Река Кудепста города-курорта после ливней потоками впадает в море в районе лодочной станции.

Видео: сайт «Макс Портал».

Из-за дождей в город пришли наводнения. В микрорайне большого Сочи люди оказались в заложниках непогоды. Уровень воды в реках города поднялся почти на полтора метра. Местным жителям приходится с трудом передвигаться по улицам, а автолюбители выталкивают машины из луж. Подтопления пришли в три придомовых территории, а в один из домов зашла вода.