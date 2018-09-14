Климатическая атака: почему циклоны атакуют планету все чаще

Юго-восток США настиг мощный ураган «Флоренс». Улицы прибрежных городов уже в воде. В зоне эвакуации — более миллиона человек. Другой атлантический шторм — «Исаак» — угрожает Карибским островам. На Мартинике и Гваделупе объявлен красный уровень опасности. Почему ураганы атакуют планету все чаще? На этот вопрос телеканалу «МИР 24» ответил директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин

— В начале недели кадры урагана «Флоренс», снятые из космоса, обошли все мировые СМИ. Тогда его мощность достигала четвертой отметки по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас она упала до первой. Означает ли это, что «Флоренс» больше не представляет опасности?

Алексей Кокорин: «Флоренс», наверное, уже не представляет. Но образуются другие ураганы в Тихом океане. Сейчас сезон тайфунов. И в целом разрушительная сила увеличивается.

— Кстати, когда ураганам присваивают персональное имя?

Алексей Кокорин: Вы знаете, это не так существенно. Есть определенные градации — тропический шторм, тайфун. Потому присваивают имя.

— Место рождения «Флоренс» — Атлантика. Насколько типично такое явление для этого региона планеты?

Алексей Кокорин: Типично и для Атлантики, типично и для Тихого океана, Индийского океана, типично для всех мест, где температура поверхностных слоев океана достигает 27 и больше градусов. В сочетании с большим количеством влаги в воздухе и другими факторами это приводит к возникновению тайфунов.

— Кроме «Флоренс», сейчас в Атлантическом океане «резвятся» еще несколько ураганов — «Исаак», «Хелен», и «Оливия». Последний, правда, уже ослаб до тропического шторма. Такой «парад» ураганов — это в принципе нормально?

Алексей Кокорин: Это не что-то особенное. Другое дело, у нас сейчас больше из-за глобального потепления случаев, когда температура поверхностных вод достигает 27 градусов. Поэтому штормы зарождаются чаще.

— «Бурлит» сейчас не только Атлантический океан, но и Тихий. За последние три месяца здесь отметились около 15 ураганов, в том числе и супертайфун «Мангхут», который сейчас надвигается на Филиппины и угрожает Китаю. Можно ли считать такую активность аномальной?

Алексей Кокорин: Наверное, да. Надо ориентироваться не на число, а на рост разрушительной силы. А это зависит далеко не только от числа. Это зависит от количества влаги, которую несет тайфун, от скорости, с которой он движется. Очень часто оперируют скоростью ветра в тайфуне. Но это не единственная характеристика. Ситуация намного сложнее. Ущерб нарастает далеко не только потому, что людей стало больше, и они селятся в опасных людей, а объективно стал больше удар тропических тайфунов.

— В зоне Тихого океана находится и российский Дальний Восток. Стоит ли в ближайшее время ждать неприятностей и там?

Алексей Кокорин: Если говорить о шкале десятилетий, то в целом разрушительная сила и количество тайфунов будет увеличиваться. Но наш Дальний Восток только краешком задевает тайфуны.

— По данным специалистов, сейчас на Земле бушуют сразу девять мощных ураганов. Некоторые эксперты даже называют это «климатической» атакой. На ваш взгляд, с чем связано это массированное наступление стихии?

Алексей Кокорин: Климатологи называют несколько факторов, которые необходимы для формирования тропических циклонов. Один из них — больший перегрев температуры поверхностного слоя океана. Это однозначно связывается с глобальным потеплением.

— Можно ли ожидать, что с дальнейшим наступлением глобального потепления ураганов станет больше?

Алексей Кокорин: Я бы не фигурировал числом вообще, потому что число часто определяется максимальной скоростью ветра. Тут правильно оперировать разрушительной силой. А разрушительная сила — это необязательно скорость ветра. Это то, какое количество воды при этом падает на то или иное сооружение, дерево или человека. Это то, в течение какого время действует циклон. Когда он идет медленнее, это гораздо хуже. Данные за последние 20-30 лет показывает, что движение циклонов замедлилось, а значит, ударная сила их увеличилась. Так вот, речь идет о десятках процентов. Можно ожидать усиление негативного воздействия на 20, 40 процентов.

— Стоит ли бояться таких ураганов, как «Флоренс»?

Алексей Кокорин: Не только бояться, к ним нужно обязательно готовиться, потому что в будущем их воздействие, их ударная сила будут возрастать.

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