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Ураган «Флоренс» обрушился на США
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Ураган «Флоренс» обрушился на США 

News.ru 3 часа назад
Ураган «Флоренс» достиг Соединённых Штатов Америки. Скорость ветра превышает 150 км/ч.
«Флоренс» вплотную приблизился к восточному побережью страны в 7:15 по местному времени, сообщает в Twitter Национальный ураганный центр США.
Из-за стихии в стране отменено более 1 400 авиарейсов. Региональные аэропорты Виргинии и Северной Каролины закрыты до 16 сентября.
Ученые опасаются, что ураган приведёт к экологической катастрофе. По их предположениям, дожди, сопровождающиеся шквалистый ветер, могут размыть почвы с высоким содержанием токсичных веществ.
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