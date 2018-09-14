Ураган «Флоренс» обрушился на США

«Флоренс» вплотную приблизился к восточному побережью страны в 7:15 по местному времени, сообщает в Twitter Национальный ураганный центр США.

Из-за стихии в стране отменено более 1 400 авиарейсов. Региональные аэропорты Виргинии и Северной Каролины закрыты до 16 сентября.

Ученые опасаются, что ураган приведёт к экологической катастрофе. По их предположениям, дожди, сопровождающиеся шквалистый ветер, могут размыть почвы с высоким содержанием токсичных веществ.